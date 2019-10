Fries produsearret kwart mear hússmoargens as trochsneed Nederlanner

Wylst de trochsneed Nederlanner yn it jier 494 kilo oan hússmoargens produsearret, komt de trochsneed Fries út op 614 kilo. Dat docht bliken út sifers fan it Centraal Bureau voor de Statistiek, dy't moandei útkommen binne. Benammen de Waadeilannen drage by oan it gemiddelde. Der wenje net folle minsken, mar troch alle toeristen rint it gemiddelde oantal kilo hússmoargens per ynwenner aardich omheech.