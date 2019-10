Wim Stroetinga, mei Yoeri Havik, op poadium yn seisdaachse fan Londen

By it iengean fan de lêste dei stiene Stroetinga en Havik fjirde. Nei freed stiene beide Nederlanners noch twadde yn de seisdaachse, mar troch in minne dei op sneon sakten se in pear plakjes yn it klassemint.

Snein wie de lêste dei fan it evenemint yn Londen. Viviani en Consonni einigen mei 498 punten. Mark Cavendish en Owain Doull pakten sulver mei 486 punten. Stroetinga en Havik wiene mei 470 punten tredde.