Brânwacht pleatst skermen om skip dat wetter makket yn Ljouwert

Omdat by it pompen wetter mei oalje yn it oerflaktewetter spielt, wurde de skermen pleatst. Dy moatte foarkomme dat de oalje him fierder ferspraat.

It giet om in skip dat grint ferfiert. Op dit stuit is fierdere ynset fan de brânwacht net nedich, dy hâldt de situaasje wol yn 'e gaten.