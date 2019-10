Johnny Jansen: "Helaas werd het een hotse-knotse-begoniawedstrijd"

Trainer Johnny Jansen wie nei ôfrin net tefreden oer de prestaasje fan syn ploech. "Het stadion was goed gevuld, dan wil je het publiek meekrijgen. Helaas werd het een hotse-knotse-begoniawedstrijd. Daar was ik niet tevreden over."

'Ik maak me drukker om mijn eigen elftal'

Fideoskiedsrjochter Joey Kooij spile in haadrol yn it duel. Danny Buijs, trainer fan FC Grins, liet nei it duel witte hielendal 'schijtziek' fan de VAR te wêzen. Janssen woe dêr net ien meigean. "De VAR is er en daar moeten we mee dealen. Wij maken hands, zij maken hands, dat zijn 2 penalty's en that's it. Ik maak me veel drukker om mijn eigen elftal, dat is veel belangrijker."