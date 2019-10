Boekekast #5: Wurk fan Elske Schotanus

As op in dei twivele wurdt oan de kapasiteiten fan Jasper, beslút er fan it iene op it oare momint syn wurk by marketingadvysburo Inbound farwol te sizzen. Bliid dat er syn autoritêre baas Jacob Dyk noait wer hoecht te sjen, kin Jasper no dwaan wat er as bern it leafst die: tekenje en skilderje. Hy lit in skoft neat fan him hearre en libbet as in 'vagebond' yn in fûgelhutte.

As er him thús dochs wer sjen lit, kriget er it leksum fan Marianne, syn freondinne, dêr't er mear en mear fan los fan rekket. Hieltyd mear besteget Jasper de tiid oan it skilderjen. Sa lûkt er de oandacht fan galeryhâlder Jitze Lageveen. Al gau komt Jasper derachter dat de keunstwrâld yn wêzen net sa folle oars is as de benearjende wrâld fan Inbound...