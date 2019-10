VC Snits ferliest, nei grutte foarsprong, foar fjirde kear op rige

De druk stie der yn dizze wedstriid fuort op. De earste trije wedstriden waarden allegearre ferlern en dêrtroch stiene de Snitsers mei ien punt op it lêste plak yn de kompetysje. Oan it begjin fan de wedstriid like it in maklike jûn te wurden foar VC Snits. De earste twa sets waarden oertsjûgjend wûn mei 25-17 en 15-21.

Dêrnei waard FAST sterker en makken de Snitsers mear en mear flaters. Yn de tredde set kamen se mei 10-2 efter en koene se net weromkomme: 19-25. En ek de fjirde set gie nei FAST mei 21-25.

In beslissende fiifde set moast deroan te pas komme om de earste oerwinning fan it seizoen binnen te heljen. Yn de fiifde set kamen de Snitsers gelyk op in foarsprong en dat bleaun sa oant de 11-10. Mar dy foarsprong koene se op it beslissende momint net fêsthâlde. Troch fiif punten op rige gie de set en de oerwinning dochs mei 11-15 nei FAST.