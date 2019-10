Pake syn wein komt wer ta libben yn nij neislachwurk

Foar 1951 hiene alle provinsjes in eigen letter dêr't in kenteken mei begûn. Yn Fryslân wie dat de letter B. De kentekens wienen bûn oan de persoan en bleaune faak jierrenlang by ien eigner of famylje. Wannear't ien in nije auto kocht gie 'syn' nûmer oer fan de âlde op de nije auto.



Sûnt 2006 sammelet it Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum Tresoar foto's en ynformaasje oer dizze kentekens op de webside kentekens.tresoar.nl. Besikers kinne hjir ynformaasje fine oer kentekens dy't fan 1906 oant 1951 útjûn binne, mar it is ek mooglik om sels ynformaasje en ferhalen ta te heakjen. Fan dizze mooglikheid wurdt troch in soad minsken gebrûk makke en de kentekenwebside is dan ek ien fan de meast besochte websides fan Tresoar.

Alde ferhalen sprekke oan

Foar it boek 'Pake syn Wein' waard sjonger en autoleafhawwer Piter Wilkens frege in seleksje te meitsjen út de moaiste foto's mei ferhalen dy't de ôfrûne 12 ½ jier binnenkommen binne op de webside. Foar it boek, in útjefte fan Uitgeverij Wijdemeer, wie op oldtimerbeurs ClassicsNL fuortendaliks in soad belangstelling. Guon leafhawwers kochten al foar de offisjele presintaasje in eksimplaar.