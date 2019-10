Harkemase Boys yn thriller foarby DOVO, ONS Snits ferliest

VV Bûtenpost pakt in punt

Yn de haadklassse B naam VV Bûtenpost it op tsjin ASV De Dijk. Beide ploegen hawwe in drege start fan de kompetysje en steane mei fjouwer punten út sân wedstriiden ûnderoan. Yn Amsterdam gie it lang gelyk op. Nei in tal kânsen like it derop dat beide ploegen mei 0-0 de klaaikeamers op sykjen giene. Mar flak foar it rêstsinjaal liet de keeper fan de Amsterdammers de bal los. Rik Weening reagearre attint en makke de 0-1 foar Bûtenpost.

Yn de twadde helte koe de ploech fan trainer Jasper Bouma de foarsprong net fêsthâlde. Nei 53 minuten makken de Amsterdammers de 1-1. Beide ploegen krigen dêrnei noch wol kânsen, mar skoard waard der net mear. Troch it lykspul bliuwt Bûtenpost yn de ûnderste regioanen fan de haadklasse B stean.