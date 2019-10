HEA! Race mei rôze minywein yn Aldskoat

Skoalbern út Aldskoat en omjouwing kinne harren sûnt koart hearlik útlibje. Op in romte fan 60 kante meter kinne se race mei lytse autokes. En dat race is fansels hartstikke moai, mar it is noch moaier as dy autokes der ek hip útsjogge. Sa hat Evelien Weening-Jansen har eigen autoke pimpt: rôze mei glitterkes. "Mijn man heeft me aangestoken met dit virus. Ik zei tegen hem dat ik geen zwart-witte auto wilde, dus heb ik deze auto gelakt met mijn roze nagellak."