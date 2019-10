SC Cambuur is freedtejûn tsjin Jong FC Utrecht net fierder kaam as in lykspul. De ploech fan coach René Hake hold de Ljouwerters op 1-1. It wie gjin bêste wedstriid, mar troch it lykspul bliuwt Cambuur wol foar de njoggende kear op rige sûnder ferlies. De kopposysje bliuwt ek yn it besit fan de ploech fan Henk de Jong. Dat en mear yn it Cambuur Sjoernaal.