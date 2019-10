Oriïntaasjerin-evenemint yn Appelskea lûkt ynternasjonaal dielnimmersfjild

Yn en om Appelskea is dizze dagen in bysûnder evenemint. It giet om oriïntaasjerinne, wêrby't dielnimmers in rûte fia posten drave moatte yn in sa rap mooglike tiid. Oan it ynternasjonale evenemint dogge sa'n 350 minsken mei, en dy komme ûnder oare út Brazilië, Sina, Japan en Nij-Seelân. It is foar it earst dat dit ynternasjonale barren yn Fryslân is.