Theo Mulder fan Kollumersweach: "Tûker buorkjen, dat is de takomst"

Minder sâlte keunstdong, minder swier materieel en mear krûden en grienbedongje, dat is it buorkjen fan de takomst, neffens Theo Mulder fan Kollumersweach. "Fernijend is dat trouwens hielendal net, want sa waard dat eartiids ek al dien." Theo Mulder is foeraazje-hanneler en al mear as 25 jier dwaande mei it tema 'sûne grûn'.