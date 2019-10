Grutskalige beamkap yn bosk op Skylge West

De yngreep moat derfoar soargje dat der in fariearder bosk ûntstiet mei mear leafbeammen. Op plakken dêr't hast allinnich dinnebeammen stean, is it behoarlik tsjuster op de grûn. Dêrtroch krije jonge planten en beammen gjin kâns. Al binne der wol plakken dêr't seldsume blommen groeie lykas de Dinnekaaiblom (Dennenorchis) dy't ôfhinklik binne fan dinnen. De beammen dêr wurde mei rêst litten.

It is ek net sa dat op oare plakken yn de bosk dinnebeammen hielendal ferdwine; der bliuwe wol minder beammen stean. En dêrtroch krije leafbeammen dy't ek mear yn it gebiet thúshearre mear romte.

In gruttere fariaasje oan beammen en planten smyt ek mear ynsekten en fûgels op. Boppedat kin de bosk ek better tsjin sykten.