Omrop TIP: 'Baas op eigen hiem' portret van boeren die eigen weg zoeken

It molkekwotum, de fosfaatrjochten en no de stikstofproblemen. Watfoar plannen kinst meitsje, as boer? Wannear nimst it beslút om op de âlde foet troch te gean, of om it roer om te smiten? Bygelyks fuort te gean út Nederlân en dyn gelok ergens oars te sykjen. Of de stap te weagjen om op in totaal oare wize te buorkjen.

De Fryslân DOK 'Baas op eigen hiem' fan Albert Jensma út 2017 is noch like aktueel as doe.