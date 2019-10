PietCast #21: "Dizze winter wurdt kâlder en wikselfalliger as oars"

Us waarman Piet Paulusma hat syn ljocht skine litten oer de kommende winter yn syn earste winterfoarsizzing. Yn de nije PietCast praat Wim Brons dêr mei him oer troch. Spoilerke: It wurdt kâlder én wikselfalliger as oare winters. Hear wer nei in goede tsien minuten ûntspannen waarpraat yn dit legedrukgebiet op ynternet: de PietCast!