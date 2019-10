Henk de Jong net bliid mei negative reaksjes: "Doch even normaal allegear"

"Want sa geweldich binne we noch net. We binne noch yn opbou. Tuerlik wolle we alles winne. Dêr dogge we alles oan, dêr kin gjinien wat fan sizze. Dat we net altyd like goed fuotbalje, dat witte we ek. Dat wisten we fan tefoaren ek wol. Mar witst wêr't we steane?" Boppe-oan dus. "Presys. As we no út alles lykspylje en thús alles winne, dan hat elkenien feest nei dit seizoen."

Utslach terjochte

De útslach fan freedtejûn wie terjochte, fûn De Jong. "We spylje gewoan tsjin in goede ploech, wy binne net folle better as dizze ploegen. It binne talintfolle jonges, dêr winst net samar fan. Der siet ek net folle mear yn as in lykspul, fûn ik."