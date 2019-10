Koprinner Cambuur komt yn Utrecht net fierder as lykspul

Flak nei it skoft gie in skot fan Kallon rjochting de krusing fan it Utrechter doel, mar de bal gie krekt oer. Nei in oere spyljen foel oan de oare kant de iepeningstreffer. Nei't Stevens in skot ta corner ferwurke hie, skoarde Jong Utrecht út dy hoekskop. Mitchell van Rooijen kopte raak.

Strafskop Cambuur nei hands

Lang bleau it net 1-0. Sân minuten letter krige Cambuur in strafskop, omdat Utrecht-ferdigener Christopher Mamengi in foarset fan Jairchinio Antonia yn it strafskopgebied tsjinhold mei de hân. Robert Mühren, topskoarer fan Cambuur, skeat de strafskop binnen.

Jong Utrecht krige yn dy lêste tweintich minuten noch in grutte kâns, nei't Stevens de bal ynlevere. Velanas skeat yn it sydnet.

Kânsen yn de slotfaze

Benammen yn de lêste pear minuten krige Cambuur noch in pear flinke kânsen op de oerwinning. Robert Mühren hie in grutte kopkâns, mar dy miste de goede rjochting. En yn blessueretiid skeat Mühren wol op goal, mar doe stie De Keijzer yn it paad. Sa bleau it 1-1.