Syryske Wafaa út Akkrum fielt har thûs troch Wrâldmiel

Under it iten fertelt Wafaa oer har Syrië. Se woe graach sjen litte dat der yn Syrië ek in protte moaie dingen binne: natuer, histoaryske gebouwen en in soad lekker iten.

Benaud

Dat it no gefaarlik is yn Syrië makket har wat benaud. De famylje fan har en har man wennet dêr noch en sitte middenyn de striid tusken Turkije, Syrië en Koerden dy't yn it gebiet wenje. As it wer feilich is yn Syrië wol Wafaa kraach werom. Se hopet dat it Wrâldmiel yn Grou minsken ynspirearre hat om ek nei Syrië te kommen, at alle gefjochten dien binne.

Wafaa har man Rahit wie sa entûsjast oer it Wrâldmiel dat er oanbean hat om takom jier sels te sieden foar alle Grousters.