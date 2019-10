Festival Psy-Fi bliuwt dochs yn Ljouwert

De fergunningen binne yn de ôfrûne jierren ferfjouwerfâldige en kostje 50.000 euro it jier, sei Wiebe Kootstra fan it festival yn july noch. "It is in kaartehûs oan fergunningen." Wethâlder Sjoerd Feitsma sei dat er der net bliid mei wie dat Psy-Fi fuort gie.

Petearen mei provinsje en gemeenten

Mar dêr komt no dus dochs feroaring yn. Direkt nei Psy-Fi 2019 waard de organisaasje útnûge troch de provinsje Fryslân en de gemeente Ljouwert mei de fraach oft se dochs bliuwe woene. Op dat stuit krige Psy-Fi ek in oanbieding fan in oar plak yn Nederlân om it festival dêr te hâlden.

De kontakten mei de gemeente en de provinsje ha derfoar soarge dat Psy-Fi dochs bliuwt. "Het belang van Leeuwarden en waardering voor het festival was hierin een belangrijk uitgangspunt. Stichting Psy-Fi, provincie Fryslân en de gemeenten Leeuwarden en Tytsjerksteradiel hebben vanaf dat moment wekelijks constructief overlegd."

Nije fûnsen

Psy-Fi hat ek petearen hân mei fûnsen dy't posityf steane tsjinoer it festival. Dat wie de ôfrûne jierren folle dreger, seit Kootstra. Dat hie te krijen mei Kulturele Haadstêd.

It festival wurdt takom jier holden fan 19 oant en mei 23 augustus. It tema is Guardians of Gaia.