Derbydei foar Hearrenfean en Grins: "Derby leeft ook echt bij de spelers

It giet om de personiele besetting. Mar wat er krekt wizigje sil, hâldt de Hearrenfean-trainer geheim. "De derby leeft ook echt bij de spelers. We hebben vandaag voor de op een na laatste keer getraind en je merkt dat de jongens alles opzuigen. Dat we bezig zijn met een plan."

Neffens Jansen is de Derby fan it Noarden noch altyd in spesjale wedstriid. "Ja, natuurlijk is het een speciale wedstrijd. Groningen ligt hier 30 minuten vandaan. Dat leeft echt wel."