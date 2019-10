Ek Fryske transportbedriuwen ha te krijen mei minskehannel

It nijs fan ôfrûne wike dat 39 Sinezen dea fûn waarden yn in oplizzer yn Ingelân, hakke der ek by Boonstra yn. "It is ferskriklik wat dêr bard is", seit Boonstra.

De sjauffeur fan de frachtwein yn Ingelân is oanholden. "Mar ik wit seker dat dizze jonge de opdracht krigen hat om in oplizzer te keppeljen. Hy is him fan gjin kwea bewust. En no sit er yn de finzenis. Der binne in hiel soad truckers dy't dit oerkomme kin."