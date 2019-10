Trije minsken oanholden yn ferbân mei stekpartij Dokkum

De plysje hat trije minsken oanholden op fertinking fan belutsenheid by de stekpartij yn Dokkum ôfrûne wykein. It giet om in 19-jierrige Dokkumer, in 21-jierrige Dokkumer en in Ljouwerter fan 17 jier. It slachtoffer fan de stekpartij is in man fan 23 út Ljouwert. Dy waard ferwûne nei it sikehûs brocht.