Plysje siket tsjûgen fan mishanneling by A7 tankstasjon Aldehaske

Plysje De Fryske Marren siket tsjûgen fan in mishanneling by tankstasjon De Horne oan de A7 by Aldehaske. It barde op tongersdei om twa oere middeis hinne. It docht bliken dat der omstanners binne dy't it barren filme of fotografearre hawwe, mar dizzen binne noch net by de plysje bekend.