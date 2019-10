Faak spektakel by SC Hearrenfean tsjin FC Grins

1990/1991: De earste kear

SC Hearrenfean en FC Grins spilen yn it seizoen 1990/1991 foar it earst tsjin elkoar yn de earedifyzje. Op It Hearrenfean like it foar de Friezen in kânsleaze misje doe't se by it skoft mei 2-0 efter stiene troch goals fan Harris Huizingh en Milko Djurovski. Dochs wist Hearrenfean te winnen: Rodion Camataru, Marten Dijk en René van der Gijp (twa kear) skoarden.

2001/2002: Middenstip fuort en de naaimasine fan Lurling

Nei't FC Grins-supporters in seizoen earder it byld fan Abe Lenstra grien-wyt ferve hienen, namen de Hearrenfeanfans wraak troch de middenstip te stellen út it Oosterparkstadion fan FC Grins. Dêr bleau it net by dat seizoen: by de doetiidske oanfaller fan Hearrenfean, Anthony Lurling, stie ynienen in naaimasine yn 'e tún. Dit hie de oanhang fan FC Grins dien, om't se Lurling de grutste 'matennaaier' fan de earedifyzje fûnen.

2005/2006: Fantastyske goals

Yn it seizoen 2005/2006 wûn Hearrenfean mei 4-0. Wat fan dy wedstriid it meast hingjen bleaun is, binne de fantastyske goals. Klaas-Jan Huntelaar skoarde mei in omhaal, Georgios Samaras fûn it net nei in sublime yndividuele aksje en Paul Bosvelt skoarde troch in geweldich ôfstânsskot.

2008/2009: Reade kaarten FC Grins

Ek yn 2008/2009 pakte Hearrenfean de trije punten, mar maklik wie it net. Ek net doe't FC Grins-spiler Martijn Meerdink yn de earste helte syn twadde giele kaart krige. Nei it skoft sette Christian Grindheim Hearrenfean op foarsprong, mar troch Danny Holla waard it al rap wer gelyk. Doe pakte ek Gonzalo García-García noch read by de Grinzers. It duorre oant de blessueretiid foardat Hearrenfean profitearje koe fan it numerike oerwicht. Viktor Elm makke de goal. Grins-trainer Ron Jans trape dêrnei noch in bal fuort en moast op de tribune plak nimme.

2013/2014: Noch mear read yn in spektakelstik

Reade kaarten fûlen der ek yn 2013/2014. Earst moast Grins-spiler Timo Letschert nei de kant fan de skiedsrjochter. Dêrnei makke Hearrenfean-spiler Mitchell Dijks in oertrêding yn it strafskopgebiet en krige ek hy read. Nick van der Velden makke de penalty: 0-1. Nei it skoft sette Hearrenfean dit al rap rjocht troch doelpunten fan Yanic Wildschut en Kenneth Otigba. Grins makke fia Johan Kappelhof noch wol lyk, maar dêrnei sette Hearrenfean de wedstriid nei him ta. Alfreð Finnbogason skeat in penalty rekke en efkes letter wie it dien doe Tjaronn Chery read krige. Alfreð Finnbogason bepaalde de einstân op 4-2.