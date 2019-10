UPDATE: Bedriuwsloads Burgum útbrând, njonkenlizzende pleats rêden

De loads is fan it bedriuw About Hydraulic en waard brûkt as opslachplak foar hydraulykoalje, seit brânwachtfoarljochter Jan Kees Toxopeus.

De ôfmjitting fan de loads is sa'n 20 by 50 meter. Grutste soarch fan de brânwacht wie in pleats mei in reidtek, dat sa'n tsien meter njonken de loads stiet. Dy pleats is úteinlik rêden.

Hoe't de brân ûntstean koe, is net dúdlik. De brânwacht fan Burgum en De Westereen binne by de loads. Ut Ljouwert kaam brânwachtpersoniel mei in heechwurker.