Farmers Defence Force wol hurde aksjes tsjin suvelorganisaasjes

Yn in brânbrief skriuwt de FDF dat 'harde acties niet worden geschuwd'. Se binne it net iens mei it plan om stâlen om te bouwen. "In de praktijk betekent dit opnieuw vergunning aanvragen waarmee de huidige latente ruimte per direct wordt verspeeld."

By de bou fan sa'n nije stâlflier soene boeren de âlde fergunning ynleverje moatte. Yn dy âlde fergunning sit foar guon boeren noch romte om te groeien en dy reitsje se dan kwyt. De boeren fan de FDF fine dat suvelorganisaasjes der no foar soargje dat boeren de priis betelje om de stikstofútstjit nei ûnderen te heljen.

"Aangepakt op alle mogelijke manieren"

Yn in parseberjocht fermeldt de FDF de nammen fan de bestjoerders fan Friesland Campina, ZuivelNL en NZO en ha se ek de adressen fan de suvelorganisaasjes op in rige set. Organisaasjes dy't de doelen fan FDF yn gefaar bringe "worden aangepakt op alle mogelijke manieren", stiet yn it berjocht.