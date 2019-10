Jongerein fan Feanwâlden sette harren yn foar treastleaze skatebaan

Aije Klaren fan Stichting 't Boartersplak: "Dizze jonges kamen by ús en seine: wy wolle graach wat dwaan mei ús skatebaan. Wolle jimme helpe? No, in boartersplak giet altyd oer beweging, boartsje, byinoar wêze en gesellichheid. Mar dizze baan is no echt in tryst gesicht as it ljocht is. Wy wolle it wer oantreklik meitsje, ek om hjir te sitten as it reint."

Leuk is ek dat bern fan nije Nederlanners de skatebaan brûke as plak om it fytsen te learen. It is dus in plak mei meardere funksjes.

Opknappe

Underdielen fan de baan wiene sa stikken dat de gemeente se fuorthelje moast. Dat makke wol dat de baan net mear kompleet is, wat der no stiet is ûnlogysk foar skaters. Der moatte dus nije ûnderdielen werom en de boel moat ris ferve wurde.

Om it barren te fieren, wurdt der op dit stuit in Spikerdoarp hâlden. Eltsenien dy't in tiny house timmerje wol, is freed en sneon wolkom op de skatebaan yn Feanwâlden.