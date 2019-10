FIDEO: Friezen oerlangje Fryske flagge oan Noard-Hollânske boeren op Ofslútdyk

Jitty van der Werf fan it Farmers Defence Force ried yn in auto foarop, folge troch goed 30 Fryske trekkers. De boeren soene parkeare by de benzinepomp, mar keazen letter om nei de camping te gean. Healwei de Ofslútdyk is de Fryske flagge oan de Hollânske boeren oerlange, en is der in 'foarriedige oerdracht' tekene. Nei it moetsjen geane de Hollânske boeren nei it provinsjehûs yn Haarlem om in sinjaal ôf te jaan oan it provinsjebestjoer.

De boeren hawwe in petysje opset, by 5.000 hantekeningen moat de provinsje it op de aginda sette. Op dit stuit binne der sa'n 2.500 hantekeningen binnenhelle. Om dêr ekstra omtinken foar te krijen, diele sy Fryske flaggen út.