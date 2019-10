Hieltyd minder minsken lid fan fakbûn: CNV wol aktiver leden winne

De daling is op dit stuit it grutst by jongerein ûnder de 25 jier (29 persint) en ûnder âlderein fan 65 jier en âlder (11 persint). Mar yn alle leeftiidsgroepen nimt it tal leden ôf, sawol by manlju as by froulju. Foar it earst nimt it tal froulju dat lid is ek ôf. Yn Nederlân wiene der yn 2009 noch 1,9 miljoen minsken lid, no noch mar 1,6 miljoen.

Fierwei de measte minsken jouwe oan der nea serieus oer neitocht te hawwen om lid te wurden, dat jildt benammen foar jongerein. Fan de minsken tusken de 15 oant 35 jier hat sa'n 60 persint gjin ynteresse.

Ek by it CNV

Ek by it CNV is it tal leden ôfnommen, al liket it wol krekt wat slimmer om't in tal fergeze leden dit jier net mear meiteld is. CNV-foarsitter Piet Fortuin fan Drachten: "Sa'n 8 persint fan de minsken dy't ôfheakke is, seit net tefreden te wêzen. Sa'n 92 persint dus wol, mar miskien is ús relevânsje te min. Der is lykwols mar in lyts persintaazje minsken dy't seit dat in fakbûn der net ta docht, mar der binne dus wol in soad minsken dy't opsizze."

'Mear nei de minsken'

Wat moatte Fortuin en it CNV dwaan om it wer de goede kant op te stjoeren? "Wy moatte werom nei de wurkflier, tichter op de minsken. Wy sitte te folle yn grutte kantoaren gear te kommen. Op de kante meter fan Den Haag is it hiel drok, mar wy moatte just nei de minsken ta yn de kantines en de bouketen om te freegjen: wat beweget jimme?"

Mar ek: "Ut in oar ûndersyk docht bliken dat sa'n 50-60 persint noch neat frege is om lid te wurden fan in fakbûn. Dus dêr leit foar ús ek in taak."