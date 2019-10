Semintwein kantelet op Sintrale As by oprit Sumar

De Sintrale As is by Garyp foar in part ticht om't der in semintwein kantele is. De brânwacht is ynsetten om de sjauffeur fan de betonmikser út de wein te heljen. Troch it ûngelok is de oprit en ien rydstripe fan de N356 ticht, it ûngelok barde op de hichte fan de oprit nei Sumar yn de rjochting fan Dokkum.