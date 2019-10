Strafsaak oer earnstich sededelikt yn Haule útsteld

Dat de saak foarearst útsteld is, komt om't de advokaat en de offisier fan Justysje dêr om frege hawwe. De riedsman fan de fertochte krige pas let troch dat de behanneling fan de saak op tongersdei soe wêze. Hy koe him dêrom net foldwaande tariede.

Mear ynformaasje nedich

De offisier fan Justysje fûn boppedat dat der in ûnfolslein rapport op tafel lei, mei in iensidich ferhaal dat te folle foar de fertochte pleitsje soe. Der wurdt no ûnder oare wachte op in wichtich rapport fan in psychiater.

Al earder oppakt

De rjochtbank hat in fersyk ôfwezen om de fertochte frij te litten om te behanneling ôf te wachtsjen. Yn 2012 stie de man ek foar de rjochter, doe fanwege frijheidsberôving en ferkrêfting fan twa prostituees yn in loads y Fryslân en op in yndustryterrein yn Grins. Doe krige hy fjouwer jier sel, mar yn heger berop waard hy dêr yn 2013 wer fan frijsprutsen.