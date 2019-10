Itzhak de Laat: "Het is tijd voor de 'fuck it'-mentaliteit"

"De zomer ging goed. Lekker getraind, twee goeie wedstrijden gereden als warming-up. Ik ben wel happy." It liket wol as oft Itzhak de Laat him foarnaam hat posityf dit ynterview yn te gean. De bliidskip en it selsfertrouwen spat der ôf. "Ik denk dat ik op de goede weg ben iets te doorbreken." De Laat doelt dêrby op it heljen fan A-finales.

"Vorig seizoen haalde ik veel van die klote B-finales. Het frustreert me wel dat ik dat dan net niet waarmaak. Maar ik ga het nu over een andere boeg gooien. Ik ga meer initiatief tonen." De Laat wol mear op kop ride. Hy is neffens him rapper wurden en hat mear fertrouwen it sels ôf te meitsjen. "Ik denk dat ik nu ook op kop kan gaan rijden en het kan afmaken. Niet afwachten. Niet passief zijn. Ik weet nu dat ik het zelf ook kan doen. Het keyword is meer initiatief tonen. Dat is een goeie voor op de koelkast."