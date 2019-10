Gemeentebelangen ropt om mear beammen yn Ljouwert

Fraksjefoarsitter Gijs Jacobse fan Gemeentebelangen fynt dat der noch in soad plak is foar beammen yn Ljouwert. De partij hat konkrete foarstellen dien foar it plantsjen. Yn earsten wolle se ekstra beammen by nijbouplannen ha. Foar elk nij hûs moat de gemeente dan ien beam plantsje en dat binne der yn fjouwer jier al seishûndert.

De gemeente soe foar skoallen en pjutteboartersplakken beammen finansierje kinne. As se it ûnderhâld sels dogge, dan hoecht dat net djoer te wêzen, tinkt Jacobse. "Ik heb het even op internet opgezocht en een boom kost gemiddeld maar 65 euro."

Gemeentebelangen wol de plannen besprekke mei de gemeenteried as dy oare moanne oer de begrutting prate sil.