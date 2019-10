FNP siket opfolger deputearre Johannes Kramer: "Alle leden meitsje kâns"

De tuskentiidse opfolger springt op in ridende trein, seit foarsitter fan it haadbestjoer fan de FNP Cees Nieboer. Dêrom is it fan belang dat dy it bestjoersakkoart stipet en goed mei it al ynstallearre team wurkje kin.

Nieboer is der fan oertsjûge dat der genôch kapabele minsken binnen de partij binne, om de funksje te ferfoljen. Foarsichtich wurde der al wat mooglike kandidaten mei in soad bestjoersûnderining neamd, sa as wethâlder Durk Stoker fan De Fryske Marren. De leden ha lykwols it lêste wurd.

"By de FNP is it echt wol sa dat de sammellistjes by de leden weikomme en oer it algemien komme dêr trouwens wol deselde nammen wer út. De leden binne dêr wol ienriedich yn, tink ik", seit Nieboer. "Dêr komt dan in listje út. De listadvyskommisje sil dan mei dizze minsken prate en dêr komt dan in soart fan foardracht út nei de ledegearkomste."

De petearen mei de kandidaten begjinne op sneon 9 novimber en de foardracht is dan op de ledegearkomste, dy't al pland wie op 29 novimber. Dêr moat dan dúdlik wurde wa't Kramer opfolgje sil.