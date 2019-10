Apollo Amsterdam ek te sterk foar Aris

Aris stûn nei it earste kwart mei 23-12 efter. De Ljouwerters besochten dêrnei tichterby te kommen, mar ik ferskil waard nea lytser as sân punten, wêrtroch it 80-68 ferlies net te foarkommen wie.

Samuel Idowu skoarde achttjin punten foar de Ljouwerters. Dat wie net genôch om topskoarer fan de wedstriid te wurden, dy eare gong nei Apollo-debutant Xavier Cannefax.

Ranglist

It is al it fiifde ferlies foar Aris dit seizoen. Alinnich tsjin Leiden waard in reglementaire oerwinning boekt, wêrtroch de Ljouwerters mei twa punten achtste stean. Sneon spilet Aris thús tsjin Donar út Grins.