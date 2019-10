Autobrân tsjinoer Sint-Bonifatiustsjerke yn Ljouwert

Tsjinoer de Sint-Bonifatiustsjerke yn Ljouwert rekke tongersdeitejûn om njoggen oere hinne in auto yn de brân dy't flak neist in wenning stie. De brânwacht fan Ljouwert is nei it Bonifatiusplein riden en hat it fjoer útmakke. De folsleine foarkant fan de auto is ferwoaste.