Stroomsteuring by Goaiïngea, Loaiïngea en Skearnegoutum wer oplost

Yn de doarpen Goaiïngea, Loaiïngea en Skearnegoutum wie tongersdei sûnt tsien foar sânen in stroomsteuring by enerzjyleveransier Liander. De oarsaak is noch net bekend, mar om tsien oer achten wie de steuring wer oer. It soe gean om sa'n 1.000 húshâldingen dy't te krijen hiene mei de steuring. Liander betsjûget spyt foar it ûngemak.