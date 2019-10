Trochgeande dyk yn Tytsjerk in moanne ôfsletten

Hjoed-de-dei is de dyk makke fan asfalt mei bestrjitting, mar dat wurdt no feroare yn folslein asfalt. Dy kar is makke yn oerlis mei it doarpsbelang. It wie nammentlik sa dat der lûdsoerlêst en trillingen wiene troch de oergong fan de ferkate ferhurdingen. Ek sille der no op in tal plakken goaten by it asfalt del lein wurdem sa't wetter better fuort komme kin.

Oanwenners kinne in skoft net mei harren auto by it hûs komme, sy wurde troch de oannimmer ynformearre. It wurk wurdt dien troch Oosterhof Holman Infra fan Grijpskerk. Ein oktober wurdt útein setten mei it fuortheljen fan de hjoeddeiske bestrjitting fan de drompel by de tsjerke oant krúspunt De Jister.