Ald-trainer René Hake priizget Cambuur: "Een van de kampioenkandidaten"

"Fris draaiend elftal"

Hake wie oardel jier haadtrainer by Cambuur, fan jannewaris 2018 oant en mei ôfrûne simmer. No moetet er dy klup dus foar it earst as coach fan de tsjinstanner. Is dat bysûnder? "Ja en nee. Ja, omdat een oud-werkgever altijd wel anders is dan wanneer je tegen een club speelt waar je niet gewerkt hebt. En nee omdat het gewoon onderdeel is van de competitie en je daarin twee keer tegen Cambuur speelt."

De Ljouwerters steane op it stuit boppe-oan yn de earste difyzje. Dat dogge se mei goed spul, konstatearret ek Hake. "Het is een fris draaiend elftal dat zeker in thuiswedstrijden veel scoort en dus het publiek vermaakt. Dat hebben ze heel goed gedaan tot nu toe. Daarmee verdienen ze het ook om nu de ranglijst aan te voeren."

It duel tusken beide ploegen wurdt foar Jong FC Utrecht in moai mjitmomint. Oare kampioenskandidaten as NAC Breda en De Graafschap koene net winne fan de ploech út 'e Domstêd. "We hoeven niet te kijken naar de onderkant, maar we staan nu op een positie dat we kunnen kijken hoe we ons verhouden tot een kampioenskandidaat. Want ik denk dat we Cambuur, zoals het nu presteert, daar wel toe kunnen rekenen."