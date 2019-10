Wrâldrekôr wichtichste doel foar Ireen Wüst yn nij reedrydseizoen

Yn it ôfrûne seizoen ferstoar Wüst har bêste freondinne Paulien van Deutekom. Mei dêrtroch wiksele se hiele goede en minne resultaten ôf. It wie foar har net dreech om har wer op te laden foar it nije seizoen, want, sa seit se: "Ik vind schaatsen het allermooiste om te doen."

Wrâldrekôr

Wüst wol dit seizoen besykje om it wrâldrekôr op de 1500 meter te te pakken. Se sil der alles oan dwaan om dat foar inoar te krijen: "Ik probeer een goede basis te leggen door hard te trainen. Of ik het haal hangt natuurlijk af van de vorm van de dag en of er anderen beter zijn." Op it stuit is it wrâldrekôr yn hannen fan Miho Takagi, mei 1.49,83.

Neist it wrâldrekôr wol Wüst ek graach wrâldkampioen allround wurde.