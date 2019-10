Muzykferieningen kinne solist 'winne' fan it Noord Nederlands Orkest

Ut de ynstjoerde projektplannen wurdt ien plan útkeazen. Dy muzykferiening krijt dan in NNO-solist tawiisd dy't by in tal repetysjes oanwêzich is, in workshop of masterclass jout oan de feriening en meispilet by de útfiering. It doel is om de kwaliteit fan dy feriening op te krikken.

Dit projekt is in gearwurking fan it NNO, Fulkaan, Keunstwurk en OMF (Organisatie van Muziekverenigingen in Fryslân).