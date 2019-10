Harnzers stedsskouboarch Trebol fiert lêste wike mei feest

De Harnzer hoarekaman Johan Outhuijse is al jierren lang belutsen by Trebol. Troch de jierren hinne feroare der sawol oan 'e binnen- as bûtenkant in soad oan it gebou. Hy hat it fan tichtby meimakke. "Het is allemaal heel anders geworden dan vroeger." De tiid fan films, optredens en ferhier fan de sealen is no definityf foarby. Dochs kin Outhuijse it beslút wol begripe. Hy sjocht dat de fraach fan nije generaasjes net mear oanslút by it hjoeddeistige oanbod fan de skouboarch.

Takomst fan Trebol

De mannen fan Harns Invest sille de skouboarch ombouwe ta wenningen. De apparteminten moatte neffens harren yn 'e âlde styl opboud wurde. Dêrom hawwe se de blaudruk fan it gebou út 1910 opfrege en oan 'e hân derfan harren ûntwerp makke.