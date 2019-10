In bysûndere 'miss-ferkiezing' yn Oentsjerk: dy term brûkt de organisaasje fan de Keallekeuring sels. Want dêr giet it om, de fyftjinde keallekeuring. Fan alle regionale feekeuringen, komme de bêste kij en keallen byinoar en dêr wurdt dan de bêste útsocht.