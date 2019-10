Ferdigenjende soargen foar SC Cambuur yn oanrin nei Jong FC Utrecht

Basisdebút Van der Kaap

Foar Van der Kaap betsjut it syn earste basisplak by Cambuur. Nei't Nieuwpoort woansdei ôfheakje moast op de training, wist er genôch. "In de loop van de week hoorde ik het. Zenuwen heb ik niet per se, want je weet wat de trainer van je verwacht. We hebben een hele duidelijke tactiek, dus ik weet wat er gevraagd wordt."

In oantal wiken lyn makke de âld-ferdigener fan Harkemase Boys syn debút as ynfaller en boppedat spilet er geregeld mei Jong Cambuur. Dêrtroch is er fit en kin er njoggentich minuten spylje. "Zeker, ik heb veel minuten met de beloften gemaakt. En ik heb geen training gemist, we trainen ook intensief dus ook met mijn conditionele gesteldheid zit het wel goed."

Wa is Arweiler?

Oan Van der Kaap en Mac-Intosch de taak om Jonas Arweiler oan bannen te lizzen. De spits fan Jong FC Utrecht skoarde al fiif kear en joech fjouwer assists oan no ta. Under de yndruk dêrfan is Van der Kaap net: "Arweiler? Zegt me niets. Samen met Calvin (Mac-Intosch, kollega-ferdigener) hebben we een strak plan. Dan maakt het niet uit wie er tegenover ons staat."