Westertsjerke moat him bewize as kultureel brûsplak

"Het is de bedoeling dat het een intieme setting wordt, waarbij publiek en artiest dicht bij elkaar op de huid zitten", De Vries.

Gjin poppoadium of skouboarch

Hy seit mei klam dat it net in nij poppoadium of skouboarch wurde moat. "We willen juist kijken naar hoe we verbinding tussen bestaande locaties en makers kunnen creëren en er nieuwe vormen kunnen ontstaan."

Se binne al mei in soad partijen yn petear: Luna, jeugdteäterskoalle 'n Meeuw, Keunstwurk, dbieb en de Popacademie. De Popacademie hat earder alris witte litten dat it ûntbrekt oan genôch presintaasjeplakken yn Ljouwert foar har studinten en dat se dêrfoar faak útwike nei de stêd Grins.