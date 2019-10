Ninah Tiemersma fiert stik op oer seksuele yntimidaasje en geastlike mishanneling

Nije wike stiet IepenUP Live hielendal yn it teken fan de situaasje yn Koerdistan en dan benammen yn it noarden fan Syrië. Spesjale gast dit kear is de sjoernaliste Fréderike Geerdink, dy't fertelle sil oer har ûnderfiningen mei de Koerden yn oarlochsgebiet.

Programmamaker Sherin Seyda is útnûge in powerkolleezje te fersoargjen oer it ûnderwerp. Fansels komme ek Koerden út Fryslân oan it wurd hoe't sy it belibje, no't Turkije Noard-Syrië binnenfallen is.