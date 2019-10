Tekoart oan kantoarpannen driget yn Ljouwert

Yn ús lân binne de ôfrûne tiid 13.000 wenten boud yn âlde kantoargebouwen. Neffens it CBS giet it dan om saneamde 'transformearde wenten'. Dy wienen yn 2018 goed foar 14 procent van het totaal oan nije wenten. Goed foar it oanbod oan wenromte, mar minder goed foar it fêstigingsklimaat fan bedriuwen. Benammen yn grutte stêden komme der in soad huzen en apparteminten út kantoaren wei. Dat hat neffens Adema te krijen mei de priis dy't de ôfrûne jierren hieltyd leger waard en de hege boukosten fan tsjintwurdich.

Grut gat

"Het was een aantal jaren, zeker sinds de crisis in 2008, dat de kantoorprijzen alleen maar daalden. Dat is echt absoluut niet meer zo. Maar het gaat nog niet zo wild als bijvoorbeeld in het Westen van het land. En het is wel zo dat het stabiliseert en weer wat omhoog kruipt", seit Adema. "Maar als je het dan vergelijkt met wanneer je nieuw zou bouwen, met de bouwprijzen van dit moment, dan zit er gewoon een heel groot gat tussen een huurprijs die eruit komt bij een nieuw complex en bij de bestaande kantoren."