Histoaryske foto's W.H. Kuipers útstald: "Moai byld fan hoe't de stêd feroare"

W.H. Kuipers, sa't er syn foto's altyd ûndertekene, wie de earste gemeentefoarljochter fan Ljouwert. "Tsjintwurdich ha ynstânsjes, gemeenten en provinsjes tsientallen foarljochters", seit De Vries. "Mar Willem Hendrik Kuipers wie de earste betelle foarljochter fan de gemeente Ljouwert. En wierskynlik ek ien fan de earsten fan hiel Fryslân en Nederlân."

Bewust fêstlizze

Mar wêrom makke Kuipers sa'n soad foto's? "Hy skreau ek teksten", fertelt De Vries. "Want hy wie haadredakteur fan in moanneblêd, de Leeuwarder Gemeenschap. By dy teksten moasten foto's. Hy wie him der tink ik bewust fan dat er dingen fêstlizze moast."

It HCL krige de foto's oanbean troch de soan fan Kuipers, Herry. "Yn 2018 hiene we in soan besikers, en ien fan harren wie dy soan. Hy sei: 'Ik ha noch tûzenen negativen fan ús heit. Ha jim dêr ferlet fan?' Fansels hiene wy dat."

Kuipers komt yn in lange rige fan fotokolleksjes. "We ha ek foto's fan Sjoerd Andringa, Fenno Schoustra, Dick van der Heide en Bas den Oudsten. Dus dit wie in moaie oanfolling."