Fryske flekswurkers sitte nei in jier faak wer sûnder baan

Goed 53 prosint fan de Friezen dy't yn 2016 in fleksbaan hiene, hiene dy in jier letter noch hieltyd. De oare 47 prosint streamde troch nei in baan of waard wurkleas.

Fan de Fryske flekswurkers hat 13 prosint nei in jier in fêste baan. Dat persintaazje is leger as yn hast alle oare provinsjes. Yn Utrecht leit it persintaazje mei 17 prosint it heechst.