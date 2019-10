Daan Breeuwsma koe yn de simmer einliks 'folle bak': "Dus ik bin hiel sterk en fit"

Ride yn eigen lân

Lykas ferline seizoen stiet der ek no wer in wichtige wedstriid op it programma yn eigen lân. Heal febrewaris is yn Dordrecht de wrâldbekerfinale. "Yn eigen lân ride is altyd wol in spearpunt foar ús. We ha de lêste jierren sjen litten dat we dan altyd goed binne. Ik ha sels it idee dat ik wat ekstra kin, as we yn eigen lân ride. Natuerlik bliuwe ek it EK en it WK belangryk. Mar, we begjinne mei de wrâldbekers en ik wol sjen as ik dêr wer rjochting finales sjen kin. Je kinne dêr in moaie opbou meitsje nei de belangrykste wedstriden." Oer in goeie wike is de earste wrâldbekerwedstriid yn it Amerikaanske Salt Lake City. Dêrnei reizigje de shorttrackers troch nei Montreal yn Kanada foar wrâldbeker twa.